Heritage-bossen tvingas be om ursäkt efter att ha stöttat Tucker

– Jag gjorde ett misstag. Jag svek er och jag svek den här institutionen, och jag ber om ursäkt för det. Punkt slut, säger Kevin Roberts i en videoinspelning från ett internt möte på onsdagen.

Bakgrunden till bråket är att den tunga konservativa profilen Tucker Carlson intervjuat Nick Fuentes – ledare för den så kallade America First-rörelsen. Fuentes anklagas av media för att vara antisemit och talar i sin show på Youtube ofta öppet om sådant som judiska nätverk och Israels kontroll över politiker.

I sitt första utspel om intervjun, som inledde stormen, klargjorde Roberts att Heritage inte på något sätt tänkte ta avstånd från Tucker Carlson. Han tog också bestämt avstånd från försöken att lansera en ny "cancelkultur".

– Vi kommer alltid att försvara sanningen, vi kommer alltid att försvara USA och vi kommer alltid att försvara våra vänner mot smädelser från ohederliga aktörer som tjänar någon annans agenda, sade han och fortsatte:

– Deras försök att censurera ("cancel") honom kommer att misslyckas.

I den nya videon där han ber om ursäkt låter det helt annorlunda.

– Jag visste inte särskilt mycket om den här Fuentes-killen. Det gör jag fortfarande inte, vilket understryker misstaget. Jag insåg genom bön och samtal med många vänner och kollegor att om jag orsakat den här röran så är det också min moraliska skyldighet att städa upp efter den, säger Roberts i videoinspelningen.

Att Tucker Carlson genom intervjun "gav legitimitet" och "en plattform" åt Fuentes åsikter har fått Israellobbyn i USA att se rött. Men framför allt orsakade det panik att en så tung institution som Heritage tycktes ställa sig på Fuentes sida i konflikten.

Konservativa institutioner som Heritage finansieras till stor del av judiska finansiärer, och flera bidragsgivare har hotat dra in stödet efter Roberts stöd för Carlson.

Flera judiska organisationer har lämnat tankesmedjans arbetsgrupp mot Israelkritik ("projekt Esther"). Evan Myers, rådgivare till Kevin Roberts, har också slagit larm om att det nu kommer krav på att alla yngre anställda och praktikanter vid Heritage ska delta i obligatoriska "sabbatsmiddagar" där de får lära sig att visa större respekt för det judiska.

Under Republican Jewish Coalitions konferens i helgen hölls flera svavelosande tal på temat – med rena krigsretoriken. Den som stack ut mest var medieprofilen Mark Levin, som i praktiken förklarade att det nu är dags att återlansera cancelkulturen för att stoppa den växande Israelkritiken bland framför allt unga män inom Republikanerna.

– Vad menar ni med att vi inte kan "cancellera" den där skitstöveln Tucker Carlson? Vi cancellerade Pat Buchanan, vi cancellerade Joseph Sobran, dundrade Mark Levin, som annars brukar tala sig varm för yttrandefrihet, från scenen.

– I sex månader har jag kämpat mot de här jävlarna. Och jag har tittat mig över axeln efter hjälp – och inte funnit någon. Ingenting, fortsatte han.

Levin uppmanade de judiska finansiärerna att sätta betydligt hårdare press på institutioner som Heritage som vacklar i det villkorslösa stödet för Israel.

– Vi har pumpat in miljarder dollar i konservativa institutioner i ett halvt sekel. Nu är det dags. Vi är inte intresserade av fler vitböcker, fler konferenser, fler frukostmöten. Vi är intresserade av att vinna, sade han.

Nick Fuentes själv anser att ett "inbördeskrig" har startat inom det Republikanska partiet, mellan Israellobbyn och den America First-falang som han själv blivit en ledare för.

I sitt nyhetsprogram på Rumble hånar han Kevin Roberts och kallar klippet med ursäkten för en "gisslanvideo".

– Vi vet alla vad som pågår här. Det är uppenbart – låt oss säga det direkt, explicit och öppet. Det Republikanska partiet har, som vi alla vet, under en lång tid varit kapat av en pytteliten men extremt rik och extremt högljudd, aggressiv och inflytelserik grupp av proisraeliska judar. Alla vet det, säger han och fortsätter:

– De använder sina pengar och sitt inflytande, de trakasserar, hotar, de är hänsynslösa, oansvariga. Se bara på Mark Levin och Ben Shapiro. Det här är inte måttliga, moderata personer. De är galningar. De ställer sig på scenen skriker med lungornas fulla kraft om terrorister, Hamas, islamonazister, islamokommunister, Hitler och nynazister. De är sinnessjuka.

Enligt Fuentes är skillnaden mellan Tucker Carlson och Kevin Roberts att den förstnämnda numera har sin egen plattform och därför har möjlighet att prata öppet om sådant som Israelfrågan, medan den senare är helt beroende av sina finansiärer, partnerorganisationer med mera.

– Och budskapet från dem var: Om du inte ber om ursäkt, tar bort videon, fördömer Tucker, anställer en Generation Z-ambassadör som är Israelvänlig, om du inte bjuder in alla yngre anställda till sabbatsmiddag – då är du körd. De håller honom som gisslan, Heritage som gisslan, Republikanerna som gisslan – genom sitt överdrivna institutionella inflytande. Det har lett till att vi fått ett republikanskt parti som bryr sig mycket mer om att blidka och representera Israel – och en liten aggressiv grupp judar som Mark Levin och Republican Jewish Coalition – än att representera amerikaner.

Nick Fuentes har exploderat i popularitet under året – särskilt bland yngre män på högerkanten. Enligt honom själv kan han numera inte gå utanför dörren utan att det kommer fram folk till honom som vill ge honom en "high five" och be honom prata mer om judar.