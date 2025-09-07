Mazda har uppfunnit bensinmotor som inte släpper ut koldioxid

Mazda har tagit fram en nära nog utsläppsfri förbränningsmotor. Den japanska biltillverkaren har nu tagit patent på en sex­taktsmotor som kan bryta ner bensin till vätgas och fast kol, som inte släpps ut i atmosfären, rapporterar CarBuzz.

Till skillnad från en klassisk fyrtaktsmotor lägger Mazdas lösning till två extra takter. Motorn använder sin egen värme och en katalysator för att reformera bensin till vätgas, som därefter förbränns i motorn. Kolet samlas upp i en särskild behållare.

"Motorn använder sin egen värme och en katalysator för att bryta ner bensin till vätgas och rent kol. Vätgasen används sedan som bränsle i motorn, medan kolet fångas upp i en speciell behållare. På så sätt blir koldioxidutsläppen nära noll", skriver CarBuzz.

Systemet är dock avancerat. Det kräver extra ventiler, flera bränsleinsprutare och en särskild enhet för kolåtervinning. Beräkningar visar att en tank på 57 liter i en Mazda CX-5 kan ge omkring 37 kilo kol, som måste tömmas vid service.

Det insamlade kolet skulle kunna användas inom exempelvis stålproduktion eller pigmenttillverkning.

Frågetecken finns kring effektiviteten. Vätgasförbränning har historiskt varit ineffektiv – BMW:s Hydrogen 7 drog motsvarande 34 liter per 100 km när den kördes på vätgas. Mazdas lösning kan bli mer bränsleeffektiv, men det återstår att bevisa.

Patentet visar ändå att Mazda fortsätter att utveckla okonventionella motorer, även i en tid då eldrift dominerar utvecklingen.