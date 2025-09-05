Man sköts bland resenärerna i tunnelbanan

– Det är en omfattande insats. Han har blivit skjuten med flera skott, men var vaken och talbar när vi anlände, säger polisens presstalesperson Ola Österling till Aftonbladet.

Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart.

Enligt uppgifter har flera personer bevittnat händelsen. Gärningsmannen sågs lämna platsen och polisen har stoppat trafiken på röda linjen i samband med jakten.

Ett vittne säger att han såg en kille som låg på golvet i jättemycket blod.

– Sverige är inte som det varit förut, det är mycket kaos, säger vittnet till Aftonbladet.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.