Man sköts bland resenärerna i tunnelbanan

Publicerad 5 september 2025 kl 19.33

Inrikes. Polisen larmades strax efter klockan 18 till Albys tunnelbanestation i Stockholm efter att en man blivit skjuten med flera skott. Omkring 30 personer fastnade på stationen.

– Det är en omfattande insats. Han har blivit skjuten med flera skott, men var vaken och talbar när vi anlände, säger polisens presstalesperson Ola Österling till Aftonbladet.

Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart.

Enligt uppgifter har flera personer bevittnat händelsen. Gärningsmannen sågs lämna platsen och polisen har stoppat trafiken på röda linjen i samband med jakten.

Ett vittne säger att han såg en kille som låg på golvet i jättemycket blod.

– Sverige är inte som det varit förut, det är mycket kaos, säger vittnet till Aftonbladet.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

