Svenska partier öppnar för svenska soldater i Ukraina

Publicerad 6 september 2025 kl 13.56

Inrikes. Samtliga riksdagspartier är nu beredda att överväga att skicka svenska soldater till Ukraina inom ramen för en fredsinsats. Det rapporterar TT.

Ett sådant beslut kräver i regel riksdagens godkännande. Flera partier betonar att frågan är i ett tidigt skede och att många detaljer ännu är oklara.

"Sverigedemokraterna utesluter i dagsläget ingenting", skriver partiet i en kommentar till TT.

Samtidigt varnar Rysslands president Vladimir Putin för följderna av en västerländsk militär närvaro. På fredagen sade han enligt Reuters:

– Om västerländska soldater dyker upp i Ukraina, särskilt nu under militära operationer, utgår vi från att det kommer vara legitima mål att förgöra.

Putin tillade att han inte ser någon mening med utländska trupper i Ukraina om en verklig fred uppnås.

