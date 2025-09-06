Svenska partier öppnar för svenska soldater i Ukraina

Ett sådant beslut kräver i regel riksdagens godkännande. Flera partier betonar att frågan är i ett tidigt skede och att många detaljer ännu är oklara.
"Sverigedemokraterna utesluter i dagsläget ingenting", skriver partiet i en kommentar till TT.
Samtidigt varnar Rysslands president Vladimir Putin för följderna av en västerländsk militär närvaro. På fredagen sade han enligt Reuters:
– Om västerländska soldater dyker upp i Ukraina, särskilt nu under militära operationer, utgår vi från att det kommer vara legitima mål att förgöra.
Putin tillade att han inte ser någon mening med utländska trupper i Ukraina om en verklig fred uppnås.