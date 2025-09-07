© Hossam el-Hamalawy
 

Demonstrerade mot Israel trots förbud – flera gripna i London

Publicerad 7 september 2025 kl 10.16

Utrikes. Omkring 300 personer har gripits i London i samband med en stöddemonstration för den propalestinska gruppen Palestine Action, som det är förbjudet att visa stöd för.

Palestine Action har genomfört flera aktioner runtom i Storbritannien sedan början av juli, då gruppen förbjöds av parlamentet med hänvisning till "terrorlagstiftning", trots att det handlar om en demonstrationsgrupp mot Israel och inte en terrorgrupp.

Förbudet innebär att det är olagligt både att delta i organisationen och att offentligt uttrycka stöd för den. Den som offentligt gör det kan dömas till 14 års fängelse.

Hotet skrämde dock inte demonstranterna i London där det enligt arrangören deltog runt 1.500 personer i protesten utanför parlamentet på lördagseftermiddagen.

Deltagarna viftade med palestinska flaggor, skanderade "befria Palestina" och höll skyltar med budskap som:

”Jag motsätter mig folkmord, jag stöder Palestine Action”, rapporterar BBC.

Londonpolisen meddelar på X att gripanden gjorts efter att personer uttryckt stöd för den förbjudna gruppen och gjort motstånd mot polisen.

”Slag, sparkar, spott och kastade föremål, utöver verbala övergrepp” ska ha riktats mot poliserna, enligt uttalandet.

Polisinsatsen pågick ännu sent på lördagskvällen.

