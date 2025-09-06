Ex-kommissarie varnar för överakademiserad poliskår: "Loser" om man bär uniform

I intervjun talar han om polisens omorganisationer under 1900-talet fram till 2015, då diverse högskolor och universitet tog över polisutbildningen från polishögskolan i Solna.

– Det var ju en klar agenda en bit innan omorganisationen att poliser skulle mer och mer övergå till ett akademiskt yrke, säger Burén i programmet.

Enligt honom har det lett till att den praktiska delen av utbildningen minskat till förmån för teori. Samtidigt har rekryteringen förändrats.

– Man rekryterar folk med höga betyg och så vidare. Men om man tittar på polisyrket så är det ju ett praktiskt yrke. Du hamnar ju i situationer där du måste bära fyllon, ta hand om psykisk ohälsa, lösa problem och snabbt kunna jobba operativt. Så i min värld vinklar man in det åt helt fel håll.

Han menar att den utvecklingen även påverkat synen internt på poliser som arbetat länge i uniform.

– De nya som kom ut då, där gick ju snacket att hade man varit ute i uniform i ett eller två år så var man ju en loser, fortsätter Burén.

– För man skulle ju in och bli chef eller analytiker eller nånting bakom skrivbordet.

Själv framhåller han att den viktigaste erfarenheten kommer från att arbeta nära människor på fältet.

– Den bästa skolan var den i uniform. Man mötte buset och fick snacka med dem, man lärde sig hur de tänker och inte tänker. Där blev man en riktigt duktig förhörsledare, utredare, spanare. Hela den biten tappar man.