Saab får order på radarsystem

Publicerad 5 september 2025 kl 12.03

Inrikes. Försvarsbolaget Saab har fått en beställning på radarsystemet Giraffe 4A med tillhörande tjänster från ett land i Latinamerika. Ordern är värd omkring 550 miljoner kronor, rapporterar Ny Teknik.

Det mobila radarsystemet är digitalt, självförsörjande och kan uppdateras med nya funktioner via mjukvara.

Giraffe 4A stärker markbaserad luftövervakning och kan upptäcka både artillerihot och obemannade flygfarkoster.

– Vi är stolta över vårt första kontrakt på landbaserad Giraffe 4A till Latinamerika. Det är ett betydelsefullt steg för oss i regionen med vår medelräckviddiga radar, vilken ger kunden en modern luftövervakningsförmåga, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Systemet klarar att identifiera och följa många mål samtidigt och kan användas för både luft- och sjöövervakning.

