Indier filmade sin egen gruppvåldtäkt – utvisas

Bevisningen bestod till stor del av filmer som sparats i en av männens mobiltelefon.

Offret, en ung kvinna, sov djupt under övergreppet och blev först medveten om vad som hänt när polisen visade filmerna.

En 24-årig arab bosatt i Vetlanda, döms till fyra och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt. Han ska även tillsammans med den andre gärningsmannen, en 19-årig indier, betala 265.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hamdan finns som många andra arabiska män i sin ålder redan i belastningsregistret, denna gång för bland annat misshandel och vapenbrott.

Indiern döms för grov våldtäkt och kränkande fotografering till ett år och sex månaders fängelse. Han utvisas också ur Sverige på livstid.

Tingsrätten konstaterar att Pundirs anknytning till Sverige genom gymnasiestudier och familj inte väger tillräckligt tungt för att stoppa utvisningen.