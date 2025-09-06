© BriYYZ/flickr
 

Indier filmade sin egen gruppvåldtäkt – utvisas

Publicerad 6 september 2025 kl 10.20

Utrikes. Göteborgs tingsrätt har fällt två män för en grov gruppvåldtäkt på ett hotell natten till den 2 januari 2024, skriver Riks.

Bevisningen bestod till stor del av filmer som sparats i en av männens mobiltelefon.

Offret, en ung kvinna, sov djupt under övergreppet och blev först medveten om vad som hänt när polisen visade filmerna.

Illegal indier dödade tre – nu får han stöd av 1,6 miljoner indier.

En 24-årig arab bosatt i Vetlanda, döms till fyra och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt. Han ska även tillsammans med den andre gärningsmannen, en 19-årig indier, betala 265.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hamdan finns som många andra arabiska män i sin ålder redan i belastningsregistret, denna gång för bland annat misshandel och vapenbrott.

Ica Maxi-indiern hade just hämtat sitt svenska pass

Indiern döms för grov våldtäkt och kränkande fotografering till ett år och sex månaders fängelse. Han utvisas också ur Sverige på livstid.

Tingsrätten konstaterar att Pundirs anknytning till Sverige genom gymnasiestudier och familj inte väger tillräckligt tungt för att stoppa utvisningen.

