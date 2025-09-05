Var fjärde ung vuxen är HBTQ

Trenden drivs främst av generation Z, där nästan en fjärdedel av 19–28-åringarna beskriver sig som hbtq.

– Jag trodde inte att vi skulle nå tio procent lika snabbt. Vi är inte riktigt där än, men det verkar som att det kanske bara är några år bort, säger Gallup-chefen Jeff Jones.

Bland yngre generationer är bisexualitet vanligast, särskilt bland kvinnor. Enligt rapporten identifierar sig nästan en tredjedel av kvinnor i generation Z som hbtq, jämfört med tolv procent av männen.

Äldre hbtq-personer anger oftare att de är homosexuella eller lesbiska. Andelen transpersoner är fortsatt låg, 1,3 procent totalt, men generation Z sticker ut med 4,1 procent.

Rapporten visar också att identiteten varierar med politisk hemvist: 14 procent av demokraterna, elva procent av oberoende och tre procent av republikanerna identifierar sig som hbtq.

Sedan Gallup började mäta 2012 har andelen hbtq i USA nästan tredubblats. Då låg den på 3,5 procent