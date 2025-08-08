© Spisen
 

Amerikanskt företag tar över resterna av Northvolt

Publicerad 8 augusti 2025 kl 07.42

Ekonomi. Det amerikanska bolaget Lyten tar över batteriföretaget Northvolts verksamhet i Sverige, Tyskland och Polen. Enligt konkursförvaltaren Mikael Kubu handlar det om ett komplett övertagande – inklusive flaggskeppsfabriken i Skellefteå och forskningsanläggningen i Västerås.

– Deras avsikt är att driva alla anläggningar vidare, annars köper man inte alla dessa anläggningar, säger Mikael Kubu till SVT Nyheter Västerbotten.

Lyten meddelar också att man för diskussioner om att ta över en planerad fabrik i Kanada. Den affären är dock ännu inte helt klar.

Köpesumman är inte offentlig, men enligt konkursförvaltaren ligger priset långt under de nivåer som diskuterades innan Northvolt kollapsade.

Northvolt försattes nyligen i konkurs efter att under flera år ha beskrivits som en svensk industriframgång. Tiden för att rädda verksamheten var knapp, och enligt Kubu var det nära att tillgångarna styckades upp.

– Lytens förhoppning är att även förvärva Northvolt planerade fabrik i Kanada, men där återstår viss formalia, säger han till SVT.

Om affären godkänns väntas produktionen starta igen under fjärde kvartalet 2025. Enligt Lyten kan tusentals tidigare anställda få tillbaka sina jobb. Det beskedet ger vd Dan Cook i en intervju med Ekot.

Affären välkomnas av regeringen.

”När vi jobbar som Sverige AB lyckas vi. Efter en längre tids intensivt arbete har ett avtal idag ingåtts med en köpare av Northvolts verksamhet. Avtalet ska nu granskas av Inspektionen för strategiska produkter som prövar vissa internationella investeringar för att skydda Sveriges säkerhet”, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på X.

”Regeringen har varit tydlig med att vi ska ha batteriproduktion i Europa, det är nödvändigt för industrins omställning och det skapar arbetstillfällen”, skriver hon.

