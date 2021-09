Verket skulle enligt låneavtalet bestå av en österrikisk och en dansk årsinkomst i kontanter, inramade i två glasramar.

Museet fick glasramarna – utan kontanter. De fick också reda på att konstnären bytt namn på konstverket till "Take the money and run".

– Verket är att det saknas en halv miljon, förklarar konstnären för dansk radio.

Enligt avtalet med konstmuseet ska pengarna återlämnas efter utställningen, men det tänker inte konstnären göra.

– Verket är att jag tagit deras pengar, säger han.