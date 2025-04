Mördarens mörkade motiv: "Döda alla vita barn"

Tre nioåringar och tre vuxna mördades på Covenant School i Nashville i Tennessee i mars 2023.

Efter dådet lade myndigheterna locket på helt när det gällde Hales motiv och de anteckningar hon lämnat efter sig – något som väckte stark misstänksamhet.

Fria Tider kunde i november 2023 rapportera att läckta anteckningar visade att skolskytten medvetet riktat in sig på vita barn – uppgifter som då dock mörkades i etablerad media. Men nu kommer uppgifterna till slut officiellt fram i en polisrapport som nu offentliggjorts.

Audrey Hale, en kvinna som "identifierade sig" som man, efterlämnade över tusen sidor med dagboksanteckningar där hon bland annat skrev att hon ville "döda alla vita barn" och uttryckte beundran för ökända massmördare som Columbine-skyttarna och Timothy McVeigh.

Hon var också tydligt inspirerad av den antivita ideologi som under Joe Bidens tid som president hade blivit nära nog officiell statsideologi i USA.

"Att vara vit suger, men att vara svart är så coolt. Svarta borde styra. Vita borde falla, varje vit person som levt och dött. Jag hatar er alla", skrev Hale, som själv var vit.

Under utredningen framkom att hon under flera år planerat olika attacker och bland annat övervägt att rikta in sig på en annan skola. Hon avbröt dock planerna då hon oroade sig för att framstå som "rasist" eftersom den aktuella skolan hade en stor andel icke-vita elever.

Polisen konstaterar i sin rapport att Hale valde Covenant School, en skola hon själv gått på som barn, eftersom hon ansåg att barnen inte skulle kunna göra motstånd och därmed var lätta mål. Hon fruktade att en vuxen skulle kunna ingripa och stoppa henne under attacken.

Vid dådet sköt Hale ihjäl tre nioåriga barn samt tre vuxna skolanställda innan hon själv sköts till döds av polis – allt inom 15 minuter.

Enligt rapporten fanns det inget tydligt manifest, men Hale uttryckte önskan om att hennes texter skulle spridas och inspirera andra att genomföra liknande dåd. Hon ville att hennes vapen skulle ställas ut på museum, hennes anteckningar publiceras och hennes sovrum bevaras som ett monument.

Hale beskrev sig själv som en "reinkarnation av Dylan Klebold" (en av Colombine-mördarna) men uppgav sig vara "för gammal" för att genomgå könsbyte med hjälp av hormonbehandling, något som hon också uttryckte stark frustration över i sina anteckningar.

Trots upprepad självidentifikation som autistisk slog psykologiska utvärderingar fast att Hale inte led av autism, utan snarare av djup depression och självmordstankar.

Enligt rapporten siktade Audrey Hale på att döda minst 40 personer och såg det som ett misslyckande att "bara" ta sex liv.