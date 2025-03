Musk sågar Zelenskyj: "Grym och omänsklig"

I ett inlägg från söndagen delade Musk ett tidigare uttalande från 2022, där han förutsåg att Ukraina bör söka fred för att undvika "allvarliga förluster utan att få något tillbaka".

"Det jag sade för över 2 år sedan var att Ukraina borde välja fred, framför allvarliga förluster utan att något resultat uppnås. Zelenskyj valde det senare. Nu vill han göra samma val igen. Det här är grymt och omänskligt", skriver Musk.

Musk har varit en frekvent gäst i Donald Trumps lyxresidens Mar-a-Lago och enligt Forbes är han en av Trumps mest inflytelserika medarbetare i Vita huset.

Han har dessutom stöttat den tidigare presidentens kampanj ekonomiskt och fått uppdraget att leda det nya "Doge-departementet" för effektivisering av statsapparaten.

Samtidigt har relationen mellan Ukraina och USA fått en ny spricka efter ett havererat möte som slutade med att Zelenskyj sparkades ut ur Vita huset.

