Pentagon: Inget "iranskt moderskepp" utanför USA:s östkust

Mystiska drönarobservationer i New Jersey har på senare tid skapat oro bland invånarna.

Jeff Van Drew, republikansk ledamot av representanthuset, har samtidigt väckt uppståndelse genom att gå ut och påstå att en iransk farkost – ett "moderskepp" – skulle ha skickat ut drönarna i riktning mot amerikansk mark.

Politikern kom med påståendet i en intervju med Fox News och hänvisade till "högt uppsatta källor" som grund för sina uttalanden.

NEW - U.S. congressman says that an Iranian "mothership" is launching drones off the east coast of the United States.pic.twitter.com/C7WrNwJoA0

