Lagstiftaren hyllar Arlanda-polisen för potatisgris-ingripande: "Ska självklart inte tolereras"

Publicerad 23 augusti 2025 kl 14.01

Inrikes. Riksdagsledamoten och tidigare polisen Fredrik Kärrholm (M), som drivit på kraftigt för regeringens nya lag om "förolämpning" av poliser och ordningsvakter med mera, bemöter nu kritiken om att hans nya lag är "löjlig". Enligt Kärrholm gjorde Arlandapolisen rätt när de frihetsberövade en man för att ha kallat polisen för "polis, polis potatisgris".
 "Det ska självklart inte tolereras", skriver Kärrholm på X.

Lagen trädde i kraft i juli och sedan dess har hundratals anmälningar regnat in från kränkta poliser landet över. Enligt lagen blev det brottsligt att "förolämpa" poliser, ordningsvakter, socialsekreterare och andra tjänstemän med makt.

Enligt tidningen Mitti blev en man bortförd med våld, kroppsvisiterad med tvång och åtalsanmäld för förolämpning mot tjänsteman efter att ha sprungit ikapp en polispatrull på Arlanda och sagt ”polis, polis, potatisgris”.

Arlandapolisens lättkränkta agerande har fått kritik från flera håll, bland annat av Aftonbladet-skribenten Anders Lindberg som skriver att "lagen om förolämpning av polis har blivit löjlig".

Även från regeringsnära opinionsbildare har kritiken varit hård. Nyliberala Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch skriver på X att Fredrik Kärrholm, ledamot för Moderaterna i justitieutskottet och initiativtagare till den nya lagen, lovade att det inte alls skulle bli så här när den nya lagen kom till.

"Men så blev det", konstaterar Kopsch med hänvisning till händelsen på Arlanda.

Kärrholm försvarar dock oväntat Arlandapolisens agerande. Han menar att det kan vara okej om en femåring kallar polisen för potatisgris, men annars bör personen åtalas.

"Nu var det ingen femåring som sa detta som en rolig ramsa, utan en vuxen man som medvetet försökte provocera poliser. Det senare ska självklart inte tolereras", skriver Kärrholm.

