Israel anfaller ett bostadsområde med vit fosfor i Al-Mari, södra Libanon, i november 2023.

AP-fonderna satsar på israelisk vit fosfor

Publicerad 23 augusti 2025 kl 15.21

Inrikes. Svenska pensionsmiljarder har placerats i det israeliska kemiföretaget ICL Group, som tillverkar vit fosfor. Ämnet kan orsaka svåra brännskador och används av Israel mot civila i områden i Gaza och Libanon. Men efter att Ekot granskat investeringen försvarar myndigheterna placeringen.
– Det är ingen som har erkänt, så att säga, att de har använt det, säger Mikael Lindh Hök på Sjunde AP-fonden till Ekot.

Sjunde AP-fonden, där nästan sex miljoner svenskar har sina premiepensioner, äger aktier i bolaget för omkring 100 miljoner kronor. Under 2025 har fonden ökat sitt innehav från 1,2 till 1,6 miljoner aktier.

Vit fosfor är tillåtet för att lysa upp mål eller skapa rökridåer, men förbjudet att använda som brandvapen nära civila. Det är dock inte bekräftat att just ICL Groups produkter använts i Gaza eller Libanon. Företaget har tidigare uppgett att man sålt vit fosfor till den amerikanska armén, som samarbetar nära med Israel.

Astri Sjoner, politisk rådgivare vid norska Amnesty, menar att investeringarna är problematiska:

– Nu är det flera som pekat på att de misstänker att det är detta bolagets vita fosfor som använts i Israels krigföring i Gaza. När det finns en sådan typ av misstanke är det viktigt att de som investerar i det tar på sig ett extra stort ansvar för att värdera risken för människorättsbrott, säger hon till Ekot.

Mikael Lindh Hök, tillförordnad kommunikationschef på Sjunde AP-fonden, uppger att fonden inte planerar någon försäljning nu, men att frågan ska granskas vidare:

– Om det stämmer och du verkligen kan verifiera att deras produkt, i det här fallet vit fosfor, används av israelisk militär i konflikterna, då är det en grund för svartlistning, att det är ett brott mot mänskliga rättigheter, säger han.

– Men där har vi problemet att det har varit väldigt svårt att verifiera det för där är ju motstridiga uppgifter. Det är ingen som har erkänt, så att säga, att de har använt det. Men om vi lyckas få det verifierat, då är det en grund för exkludering.

