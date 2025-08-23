© FT BILD/ARKIV
 

EU begränsar kontanter

Publicerad 23 augusti 2025 kl 16.01

EU. EU har beslutat att införa ett gemensamt tak för kontantbetalningar inom unionen.

Från och med den 10 juli 2027 får köp av varor och tjänster inte överstiga 10.000 euro, motsvarande cirka 110.000 kronor. Gränsen gäller både enskilda betalningar och flera transaktioner som ser ut att höra ihop.

Enligt EU:s hemsida får medlemsländer sätta lägre nationella tak, men aldrig högre än 10.000 euro. Sverige ges därmed möjlighet att försöka vara bäst i klassen och lägga gränsen på någon betydligt lägre nivå.

Begränsningen gäller dock inte mellan privatpersoner som inte agerar yrkesmässigt, och inte heller betalningar eller insättningar hos banker och betalningsinstitut. Svenska banker vägrar dock sedan länge ta emot kontanta belopp överhuvudtaget, förutom via insättningsautomat där gränserna är runt 10.000 kronor per vecka.

Syftet med EU:s nya begränsning är att minska risken för så kallad penningtvätt och "terrorfinansiering". EU skriver i ett pressmeddelande att en av anledningarna är att kontanter inte lämnar digitala spår, vilket gör dem svårare att följa än elektroniska betalningar.

Penningtvättslagen kräver redan idag att företag genomför kundkännedomsåtgärder vid kontantbetalningar på minst 5.000 euro, omkring 55.000 kronor.

Vissa särintressen, bland annat fotbollsklubbar och dess agenter, slipper de nya reglerna denna gång. För dem kan dock kraven börja gälla 2029.

