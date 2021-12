Plundringsepidemi i USA

På många håll i USA har polisen nästan slutat ingripa mot kriminella afroamerikaner, efter alla rasistanklagelser som följt på fallet George Floyd och BLM-kravallerna förra året.

Det har varit tal om att helt avskaffa hela polisdepartement, som anklagas för att vara "rasistiska".

Politikerna har också stiftat lagar som hindrar polisen från att gripa brottslingarna. Kalifornien har exempelvis nu en lag som innebär att en stöld endast klassas som en "föreseelse" om bytet är värt mindre än 950 dollar.

Resultatet är påtagligt. De nu dagliga plundringarna håller på att utvecklas till ett existentiellt hot mot varuhus som Nordstrom, som förlorar stora summor pengar i så kallade smash and grab-attacker i storstäder som San Francisco, Los Angeles, Chicago, Seattle, New York och Minneapolis.

I Kalifornien dödades nyligen en säkerhetsvakt när han försökte skydda journalister som rapporterade om plundringarna.

Vita husets presstalesperson Jen Psaki sade under en pressträff i Vita huset på torsdagen att president Joe Biden nu vill stärka finansieringen av polisdepartement, rapporterar Fox News.

Enligt Psaki är det coronapandemin och tillgången till vapen som är "grundorsakerna" till plundringarna.

En företrädare för Vita huset sa till Fox News på torsdagen att regeringens tjänstemän följer rapporterna om plundring och har sett många av de "obehagliga filmer" som dokumenterar brotten.

– Den här typen av beteende är fullkomligt oacceptabelt, och vi använder alla resurser som står till vårt förfogande för att stödja lokala myndigheter och slå ner på de organiserade detaljhandelsstölderna, säger tjänstemannen.

3rd world madness in the failed state of Chicago as Louis Vuitton store looted for over 100k in a matter of seconds.



When the stores are empty it will be your house next.



Leave the cities & blue states - nowpic.twitter.com/583pPPGQbV

— Benny (@bennyjohnson) November 19, 2021