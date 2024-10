Pojke i rullstol fick krypa ombord på bussen

Vid minst 14 tillfällen under två års tid har busschaufförer antingen nekat att hjälpa pojken med bussens lift, eller så har chauffören saknat kunskap om hur man använder liften vilket har medfört att liften inte har kunnat användas.

Pojken har vid flera tillfällen tvingats att krypa ombord på bussen.

Enligt DO innebär förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet att en transportör måste verka för att de tjänster som erbjuds är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det ansvaret omfattar inte enbart att skapa en praktisk möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ta del av en transporttjänst genom exempelvis liftar, utan också att se till att det finns en reell möjlighet att använda hjälpmedlen genom att exempelvis säkerställa att personal har kunskap om hur man använder hjälpmedlen.

DO bedömer att Region Skåne, som ansvarar för Skånetrafiken, har utsatt pojken för diskriminering i form av bristande tillgänglighet vid i vart fall 14 tillfällen genom att inte ha vidtagit sådana skäliga åtgärder som i praktiken gjort det möjligt för honom att använda liften.

– Den begränsning som det innebär att inte kunna ta del av kollektivtrafiken är ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. Att pojken dessutom har behövt krypa ombord på bussen, inför andra passagerare, måste givetvis ses som mycket förödmjukande och kränkande, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett uttalande.

DO begär nu att Region Skåne ska betala 120 000 kronor i diskrimineringsersättning till pojken. Regionen har till den 30 oktober att ta ställning till DO:s krav. Därefter kommer DO lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.