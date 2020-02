Strandhälls (S) attack mot Lamotte: "Pinsam"

I december 2019 misshandlades och rånades journalisten Joakim Lamotte när han försökte rapportera från det invandrartäta gettot Kronogården i Trollhättan.

Igår gjorde han ett återbesök i det kriminella området, men tack vare polisens stora förberedelser och många svenskar på plats, höll gängen sig borta.

Lamotte åkte i stället vidare till SVT:s nya så kallade debattprogram "Sverige möts", som hölls i en annan stadsdel av Trollhättan.

Debatten, som mest gick ut på att Lamotte blev påhoppad av SVT:s utvalda besökare, skulle egentligen ha sänts från Kronogården, men av rädsla för upplopp flyttades sändningen.

Joakim Lamotte hade en skyddsväst på sig i Trollhättan, även i SVT:s studio. Inget konstigt i mångas ögon, med tanke på de extrema hot som riktas mot honom, att han attackerades sist han var i staden samt den extrema våldsutvecklingen som sker i Sverige, med bland annat ett knivmord på Stockholms Centralstation dagen innan debatten i SVT.

Men hans politiska motståndare och andra hånar honom.

Expressens utrikesreporter Magda Gad ska enligt Annika Strandhäll ha undrat om Lamottes framträdande i skyddsväst var "ett skämt". Detta eftersom Gad själv aldrig ens använt det i Afghanistans huvudstad Kabul.

Hon blir sedan påhejad av Strandhäll.

"Krigskorrespondenten och Mellanösternexperten Magda Gad säger det som behöver sägas om Lamottes pinsamma framträdande i nya programmet Sverige möts i SVT igår", skriver den tidigare S-ministern på Facebook.

"Senast jag använde skyddsväst var under cirka en timme vid en aktiv front för ganska precis två år sedan - i Yemen. Resten av de veckor jag tillbringade där hade jag inte väst. Och efter det - i Afghanistan, Syrien och Irak - har jag inte använt väst en enda gång. Just saying", skriver Magda Gad i ett inlägg.

Men hennes uttalande möter kraftigt mothugg på Twitter och tolkas bland annat som ett bevis på att Sverige är farligare än länder som hon besökt.

"Således är dessa länder säkrare än ett torg i Sverige", skriver en person.

"Och där sjönk respekten för dig avsevärt! Har alltid hållit dig högt, tyckt att du varit en enastående journalist, men här föll du platt till marken!! Så osmakligt!!"

"Alla fäder med dödshot har inte dödslängtan. Ska de hånas för att de vill komma hem till sin familj igen?".

"Magda, har du sett de hot Lamotte får mot sig och sina barn på sin mobil, eller motsvarande röstmeddelanden?"

"Där sjönk du som en sten. Fy fan vad lågt."

"Konstigt Magda att du inte väljer att backa en annan journalist. Yttrandefrihet och journalistiskt arbete borde alla ställa upp på", skriver en annan.

"Han vill vara säker på att få komma hem och krama sina småbarn efter att han först varit på jobbet i ghettot och sedan varit i TV. Det finns många sjuka kriminella individer som hatar honom. Individer som saknar impulskontroll och har grava antisociala beteenden", säger ytterligare en.

"Jag har bott i Sverige halva mitt liv men har aldrig behövt personskydd från SÄPO. Det har troligen du. Skall jag ifrågasätta och flina åt dig? Det beror ju på vilken hotbild man har. Det varierar från ingen hotbild till Lars Vilks. Lamotte är nog närmre Vilks än något annat", svarar en användare på Strandhälls inlägg.