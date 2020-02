Polisen gav Lamotte fyra livvakter och skyddsväst: "Massiv hotbild"

Det var efter Joakim Lamottes framträdande i Trollhättan i onsdags som det uppstod en egendomlig debatt i sociala medier.

Flera personer, däribland ledande politiker och journalister, raljerade över att Lamotte bar skyddsväst.

Tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) kallade till exempel Lamotte för "pinsam" och utrikesreportern Magda Gad påpekade att hon själv inte ens bar skyddsväst i Afghanistan.

Lamotte hånades alltså för att han ville skydda sig själv. Men när han besökte Kronogården i december 2019 misshandlades och rånades han av kriminella invandrare.

Nu förklarar han att polisen ville han skulle bära skyddsväst. Hotbilden mot honom var nämligen enorm.

"Efter att jag offentliggjorde att jag tänkte åka tillbaka till Kronogården kontaktades jag av polisens personskyddsgrupp. De berättade att hotbilden mot mig var massiv och ansåg att jag behövde deras skydd. Det finns helt enkelt personer i Trollhättan som skulle döda mig om de fick chansen. Och poliser som kontaktade mig ansåg att jag borde ha skyddsväst för min egen säkerhets skull", skriver han på Facebook.

Dessutom hade han fått livvakter.

"Under onsdagen hade jag, på grund av hotbilden, minst fyra livvakter från polisen runt mig från det att jag åkte in i Trollhättan tills att jag lämnade staden. Utöver dessa livvakter kryllade det av kravallutrustade poliser och polishästar i Kronogården. Man hade även satt in helikoptrar som cirkulerade över området. Detta stärkte ytterligare min uppfattning om hur stor hotbilden var. Dessutom har jag egna källor i Kronogården som starkt avrått mig från att återvända med tanke på vilka som är ute efter mig", fortsätter han.

Lamotte hade bestämt sig för att inte ta av skyddsvästen förrän han lämnat Trollhättan, därför behöll han den även i SVT:s debattprogram, som han medverkade i samma kväll. Han hade lovat sin familj att komma hem helskinnad från besöket i det invandrartäta gettot.

Journalisten är chockad över att han nu hånas i sociala medier. Han tycker det är helt absurt att debatten kommit att handla om hans skyddsväst och inte de verkliga problemen i samhället. Enligt Lamotte försöker hans politiska motståndare skifta fokus från den viktiga frågan, brottsligheten i Sverige.

Angående Magda Gads påhopp påpekar han att skillnaden mellan honom och henne är att hon inte är en direkt måltavla i Afghanistan, men att han är det i Kronogården – till hundra procent. Han undrar också varför poliser och vakter i och utanför SVT-lokalen inte tog av sig sina skyddsvästar, om det nu var så ofarligt? Enligt Lamotte var lokalen där SVT gjorde sin sändning full av personer från Kronogården, däribland kriminella, som hatar honom.

Efter sändningen i SVT började hånen att "hagla" mot honom i sociala medier, förklarar han i sitt Facebookinlägg idag.

"Alexandra Pascalidou, vänsterdebattören Henrik Arnstad och Annika Strandhäll som annars ofta gråter ut om nätmobbning kastade de första stenarna, ivrigt påhejade av den svenska journalistkåren och politiker som exempelvis Annie Lööf. Jag vet inte, men tror att ingen av dessa människor skulle vilja byta hotbild med mig, som ofta handlar om hur min fru och mina döttrar skall våldtas och dödas", skriver han.