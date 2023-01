Sverige bryter mot avtalet med Turkiet

Grävsajten Avmaskerats uppgifter om att SEB tillhandahåller bankkonton åt PKK:s svenska webbshop kan bli ett problem för regeringen.

SEB anser sig redan följa lagen och Rojavakommittéernas webbplats och Swish-nummer fungerar fortfarande. Även bankgironumret är aktivt fortfarande, enligt bankgirots webbplats.

Igår meddelade den svenska Finansinspektionen att man inte utreder SEB med anledning av uppgifterna.

– Vi har inte så mycket mer att säga om det, sade myndighetens telesperson Tomas Tolonen till Fria Tider då.

Men i Nato-avtalet med Turkiet, som har publicerats på Natos webbplats, framgår det tydligt att Sverige ska utreda just den här sortens finansiering.

"Finland och Sverige kommer inte att ge stöd till YPG/PYD", står i avtalet, som i punkt 5 fortsätter enligt följande:

"Finland och Sverige förbinder sig att förhindra PKK:s och alla andra terroristorganisationers verksamhet och tillväxt, samt aktiviteter från individer, grupper eller nätverk som är knutna till eller inspirerade av dessa terroristorganisationer".

Slutligen står det:

"Finland och Sverige kommer att utreda och förbjuda alla finansierings- och rekryteringsaktiviteter som bedrivs av PKK och alla andra terroristorganisationer samt deras förgreningar, medlemmar eller inspirerade grupper eller nätverk som beskrivs i punkt 5."

Svenska medier har lagt locket på och vägrat rapportera om den svenska PKK-webbshoppen hos SEB men så har det inte sett ut i Turkiet, där i princip alla större nyhetskällor har uppmärksammat nyheten.

The PKK/YPG terror group is reportedly maintaining an active account in one of Sweden's largest banks, SEB, despite Stockholm's measures against "financing terrorism and money laundering pic.twitter.com/feQGaMPXF1

— TRT World (@trtworld) January 16, 2023