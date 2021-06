Syrisk rebellgrupp rasar mot Danmarks nya asyllag

"Danmark har nått en ny bottennivå i sin alltmer rasistiska och omänskliga behandling av flyktingar", dundrar organisationen på sin Facebooksida och fortsätter; "en skamlös kränkning av flyktingars rättigheter och ett försök att hindra alla från att söka asyl i Danmark."

Organisationen vill nu "sätta enorm press" på Danmark för att förmå landet att ändra beslutet och åter öppna upp gränsen för de arabiska invandrarna. "Danmarks beslut är ett försök att blidka partier på högerkanten", menar man.

The Syria campaign grundades 2014 med pengar från The Asfari Foundation, som den korruptionsanklagade syrisk-brittiske oljemiljardären Ayman Asfari står bakom. Asfari har utretts av Storbritanniens Serious Fraud Office för sin inblandning i mutskandaler för att få bygga oljeledningar i Mellanöstern. Han har samtidigt donerat stora summor pengar till Storbritanniens Konservativa parti.

Ayman Asfari är en uttalad kritiker av Syriens president Bashar al-Assad, och The Syria campaign är tätt knuten till rebellgruppen Vita hjälmarna, som man även uppmanar allmänheten att skänka pengar till.