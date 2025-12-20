© Katja Ragnstam
Lisa Svensson är en av flera kvinnliga tjänstemän och diplomater på UD som ingår i det Epstein-finansierade kvinnonätverket Barbro's best and brightest.

Svenska diplomatkvinnans märkliga kontakter med Jeffrey Epstein

Publicerad 20 december 2025 kl 10.52

Inrikes. De nyligen publicerade Epstein-dokumenten visar en mer omfattande kontakt mellan en svensk toppdiplomat och Jeffrey Epstein än vad som tidigare varit känt. Uppgifterna väcker frågor om relationen – som utrikesdepartementet vägrar att kommentera.



Enligt nyligen offentliggjorda mejl bjöd den svenska diplomaten Lisa Svensson in Jeffrey Epstein till Sveriges ambassad i Washington DC 2007, i samband med en utställning på House of Sweden, det vill säga den svenska ambassadbyggnaden i Washington.

”Jag skulle bli glad av att få träffa dig på House of Sweden – vill du komma på invigningen? (En cool middag med is från Sverige etc etc)”, skrev Svensson i mejlet.

Epstein svarade direkt: ”Får jag sova över?”

”Visst”, svarade Svensson.

Mejlen visar också att Epstein och Svensson hade kontakt så sent som i april 2018, drygt ett år innan Epstein dog i häktet. Då skrev han att han befann sig i Paris, varpå Svensson svarade att hon försökte boka om en resa på grund av flygstrejk.

I andra mejl framgår att Epstein 2013 försökte lansera Svensson som kandidat till ett toppjobb hos Maldivernas dåvarande president, där han beskrev henne som sin ”vän i Sverige”.

Lisa Svensson har tidigare uppgett att kontakten uppstod genom miljöarbete och konferenser kopplade till havsfrågor, bland annat via organisationen TerraMar. Hon har samtidigt tagit avstånd från Epstein och Ghislaine Maxwell.

När Expressen nu söker henne om de nya uppgifterna meddelar utrikesdepartementet att hon avböjer kontakt. Först efter en formell begäran om allmän handling lämnas kontaktuppgifter ut.

Lisa Svensson är i dag stationerad vid Sveriges representation i Genève och har tidigare varit Sveriges ambassadör för havet.

Svensson är enligt Expressen medlem i det Epstein-kopplade kvinnonätverket Barbro's best and brightest, BBB, som går ut på att unga svenska kvinnor träffar äldre män i utbyte mot karriärer inom diverse institutioner och storföretag.

Enligt Expressen ingår flera svenska toppdiplomater och andra kvinnor på UD i det här nätverket.

