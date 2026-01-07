© Vita huset
 

Trump: Jag tar personligen över Venezuelas olja

Publicerad 7 januari 2026 kl 10.35

Utrikes. USA:s president Donald Trump meddelar nu att Venezuela ska "lämna över" mellan 30 och 50 miljoner fat olja till USA. Oljan ska säljas till marknadspris och intäkterna – motsvarande omkring 25 miljarder kronor – ska kontrolleras direkt av presidenten själv.

Dela artikeln

I ett inlägg på Truth Social uppger Trump att oljan ska skeppas till USA med lagringsfartyg och lossas i amerikanska hamnar.

Han säger sig ha gett energiministern i uppdrag att omedelbart genomföra planen.

"Jag är glad att kunna meddela att interimsmyndigheterna i Venezuela kommer att lämna över mellan 30 och 50 miljoner fat högkvalitativ, sanktionerad olja till Amerikas förenta stater. Oljan ska säljas till sitt marknadspris, och pengarna ska kontrolleras av mig, som USA:s president, för att säkerställa att de används till förmån för Venezuelas folk och USA", skriver Trump.

Uttalandet kommer efter att Vita huset genom en militär operation i Venezuela avsatt president Nicolás Maduro och fört honom till USA för att ställas inför rätta för narkotika- och vapenbrott. Landets tidigare vicepresident Delcy Rodríguez har därefter svurits in som interimspresident.

Trump har också sagt att amerikanska oljebolag snabbt kan få Venezuelas oljeindustri på fötter igen och att produktionen kan vara fullt igång inom 18 månader. Analytiker som talat med BBC News är dock skeptiska och menar att det kan krävas investeringar på tiotals miljarder dollar och ta många år innan produktionen återhämtar sig.

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Skräcksomalier dök upp vid barnfamiljens frukost: "Jag vill knulla"

"Vad håller du på med jävla somalier?" Borlänge-familjen vågade inte bo kvar efter mardrömslika upplevelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Märta Stenevi blir lobbyist – trots MP:s förbudskrav

Avser berika sig på precis samma sätt som andra expolitiker. Samtidigt uppger sig partiet vilja begränsa just denna svenska korruption.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.