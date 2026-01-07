Trump: Jag tar personligen över Venezuelas olja

I ett inlägg på Truth Social uppger Trump att oljan ska skeppas till USA med lagringsfartyg och lossas i amerikanska hamnar.

Han säger sig ha gett energiministern i uppdrag att omedelbart genomföra planen.

"Jag är glad att kunna meddela att interimsmyndigheterna i Venezuela kommer att lämna över mellan 30 och 50 miljoner fat högkvalitativ, sanktionerad olja till Amerikas förenta stater. Oljan ska säljas till sitt marknadspris, och pengarna ska kontrolleras av mig, som USA:s president, för att säkerställa att de används till förmån för Venezuelas folk och USA", skriver Trump.

Uttalandet kommer efter att Vita huset genom en militär operation i Venezuela avsatt president Nicolás Maduro och fört honom till USA för att ställas inför rätta för narkotika- och vapenbrott. Landets tidigare vicepresident Delcy Rodríguez har därefter svurits in som interimspresident.

Trump har också sagt att amerikanska oljebolag snabbt kan få Venezuelas oljeindustri på fötter igen och att produktionen kan vara fullt igång inom 18 månader. Analytiker som talat med BBC News är dock skeptiska och menar att det kan krävas investeringar på tiotals miljarder dollar och ta många år innan produktionen återhämtar sig.