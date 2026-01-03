”Vill inte förstöra stämningen, men: nästa gång är det Grönland.”

Det skrev Peter Wennblad i ett inlägg på X som snabbt fick stor spridning.

Trots att Wennblad precis som många andra liberaler tillämpar inställningen "Bara konton @peterwennblad följer eller nämnde får svara" blev inlägget startskottet för en tråd där hans analys av USA:s geopolitiska agerande ifrågasattes från flera håll.

"När man läser dina inlägg så inser man att du kanske suger på det röda pillret när det gäller inrikesfrågor men du har ju svalt det blå när det kommer till geopolitik. Du är i klass med @carlbildt och det är inte en komplimang", skriver Martin.

Andra ifrågasatte sannolikheten i scenariot.

"Nja, knappast. Skulle du verkligen betta på det? I så fall till vilket odds?", skriver rajan.

Flera avfärdade resonemanget helt.

"Nej. Danmark är med i NATO. Danmark är med i EU. Danmark är en demokrati, skriver Stakeknife och fortsätter med att jämförelsen är orimlig."

Samtidigt uttryckte vissa oro.

"Är rädd för att du har rätt", skriver Hans Brun. Erik menar att Sverige bör agera militärt till stöd för Danmark och hänvisar till Natos upplägg i Baltikum.

"Sluta spekulera", skriver börshönan, medan Lars kallar det ”pinsamt att du kallar dig skribent på SvD ledare”.