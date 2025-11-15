Venezuela och oljan
Bara var femte amerikan stödjer våld mot Venezuela

Publicerad 15 november 2025 kl 08.57

Utrikes. En ny undersökning från Reuters/Ipsos visar att bara en mycket svag minoritet av USA:s befolkning numera vill se hårdare militära åtgärder i landets utrikespolitik. I synnerhet är stödet för militära åtgärder mot Venezuela lågt, där bara var femte stöder militärt våld mot det oljerika landet.

Venezuela och oljan

Endast 21 procent stödjer att USA använder militärmakt för att avsätta Venezuelas ledare Nicolás Maduro, enligt Reuters.

Stödet är också lågt när väljarna får frågor om den amerikanska militärens insatser mot narkotikasmuggling.

Bara 29 procent ansåg att soldater borde få döda misstänkta narkotikasmugglare utan rättslig prövning, enligt samma undersökning.

Mätningen genomfördes under sex dagar i november och omfattade runt 1.200 vuxna. Felmarginalen låg på tre procentenheter.

Reuters skrev att svaren varierade kraftigt mellan olika grupper av väljare. Vissa uttryckte oro för att militären redan använts för aggressivt i andra situationer, medan andra ansåg att regeringen borde lägga större vikt vid diplomati och rättssäkra processer.

Bakgrunden till den växande konflikten mellan USA och Venezuela sträcker sig två decennier tillbaka, då Hugo Chávez i början av 2000-talet nationaliserade Venezuelas oljeindustri och minskade de amerikanska bolagens inflytande.

Venezuela sitter på världens största kända oljereserver och har på senare år dessutom försökt bryta dollardominansen genom att sälja olja mot yuan, euro och kryptovalutor, vilket minskat USA:s inflytande över den globala oljehandeln.

Samtidigt har oljebolagen satsat stort på en militär lösning och totalt betalat motsvarande fem miljarder kronor till Donald Trump inför valet, enligt The Guardian.

USA har svarat med sanktioner och en successivt större militär närvaro i Karibien utanför Venezuelas kust.

