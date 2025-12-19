Venezuela och oljan
© Vita huset/Billy Blankenship
Donald Trump har bombat en rad länder sedan han tillträdde i januari i år.

Trump öppnar för att starta krig mot Venezuela

Publicerad 19 december 2025 kl 15.18

Utrikes. USA:s president Donald Trump stänger inte dörren för att inleda ett krig mot Venezuela. I en telefonintervju med NBC News säger han att krig kan bli aktuellt när han får frågan rakt ut.
– Jag utesluter det inte, nej, säger Trump.

Dela artikeln

Venezuela och oljan

Visa alla

Trump har skruvat upp pressen mot Venezuelas ledare Nicolás Maduro. I tisdags beordrade Trump en blockad mot sanktionerade oljetankers som går till och från det sydamerikanska landet.

USA har också nyligen beslagtagit ett oljefartyg som fångats upp nära Venezuela.

Fredspresidenten
NBC skriver att administrationens kampanj redan lett till 28 båtattacker som dödat fler än 100 personer. Uppgifterna omfattar även en så kallad double tap-attack som nu granskas av kongressen.

Donald Trump har beskrivit sig som en fredspresident och har inte gjort någon hemlighet av sin önskan att få Nobels fredspris. I sitt tal efter valsegern lovade Trump att han inte skulle "starta något krig – jag ska stoppa krig".

Sedan han tillträdde i januari har han låtit bomba en rad olika länder som Jemen, Somalia, Iran och Syrien.

Trump ville inte säga om hans mål nu är att avsätta Maduro.

– Han vet exakt vad jag vill ha. Han vet bättre än någon annan, säger Trump till NBC News.

I intervjun uppger presidenten också att fler tankfartyg kommer att beslagtas. På en fråga om tidsplanen när det gäller ett potentiellt krig svarar han att det beror på hur Venezuela agerar.

– Det beror på. Om de är dumma nog att segla vidare, då kommer de att segla vidare tillbaka in i en av våra hamnar, säger Trump.

Trumps höll i veckan ett tal där han försvarade sin ekonomiska politik. Där aviserade han en engångsbonus till militären på 1.776 dollar till nära 1,5 miljoner soldater. Trump säger att utbetalningarna kommer snart.

Märkligheterna som omgärdar attentatet mot Trump

Varningarna, polisens passivitet och den märkliga stegen. Myndigheternas agerande väcker misstankar på nätet.0 Plus

USA-kravallerna

Här är hela gripandet av George Floyd: "Media har ljugit"

Filmen har läckt. "Ett gigantiskt mediebedrägeri."0 Plus

"Min prinsessa": Jimmie Åkesson gifter sig – med kompisarnas dotter

Hon är SD-ledarens brud. "Jag friade på en Ålandskryssning."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Expressen hänger ut våldtäktsmän inom hemtjänsten

Tidningens tvärvändning. De har dömts – bara i år.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.