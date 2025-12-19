Trump öppnar för att starta krig mot Venezuela

Trump har skruvat upp pressen mot Venezuelas ledare Nicolás Maduro. I tisdags beordrade Trump en blockad mot sanktionerade oljetankers som går till och från det sydamerikanska landet.

USA har också nyligen beslagtagit ett oljefartyg som fångats upp nära Venezuela.

Fredspresidenten

NBC skriver att administrationens kampanj redan lett till 28 båtattacker som dödat fler än 100 personer. Uppgifterna omfattar även en så kallad double tap-attack som nu granskas av kongressen.

Donald Trump har beskrivit sig som en fredspresident och har inte gjort någon hemlighet av sin önskan att få Nobels fredspris. I sitt tal efter valsegern lovade Trump att han inte skulle "starta något krig – jag ska stoppa krig".

Sedan han tillträdde i januari har han låtit bomba en rad olika länder som Jemen, Somalia, Iran och Syrien.

Trump ville inte säga om hans mål nu är att avsätta Maduro.

– Han vet exakt vad jag vill ha. Han vet bättre än någon annan, säger Trump till NBC News.

I intervjun uppger presidenten också att fler tankfartyg kommer att beslagtas. På en fråga om tidsplanen när det gäller ett potentiellt krig svarar han att det beror på hur Venezuela agerar.

– Det beror på. Om de är dumma nog att segla vidare, då kommer de att segla vidare tillbaka in i en av våra hamnar, säger Trump.

Trumps höll i veckan ett tal där han försvarade sin ekonomiska politik. Där aviserade han en engångsbonus till militären på 1.776 dollar till nära 1,5 miljoner soldater. Trump säger att utbetalningarna kommer snart.