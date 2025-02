© KREMLIN / HANDOUT Donald Trump och Vladimir Putin under det senaste toppmötet 2019.

Trump om samtalet med Putin: "Han vill att dödandet upphör"

Publicerad 9 februari 2025 kl 14.04

Utrikes. USA:s president Donald Trump har haft telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin om kriget i Ukraina. Det avslöjade han för New York Post under en flygresa med Air Force One.