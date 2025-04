Trump till Zelenskyj: "Man kan inte starta krig mot någon som är 20 gånger större och hoppas att folk ger en lite missiler"

– När man startar ett krig måste man veta att man kan vinna kriget.

Så säger Donald Trump i ett nytt videomeddelande om den ukrainske presidenten Zelenskyj.

– Man kan inte starta ett krig mot någon som är 20 gånger större än en själv och sedan hoppas att folk ger en några missiler, fortsätter han.

NOW - Trump to Zelensky: "You don't start a war against somebody that is 20 times your size and then hope that people give your some missiles." pic.twitter.com/rXTQGYdzlc

— Disclose.tv (@disclosetv) April 14, 2025