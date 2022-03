Ukraina: Muslimska soldater ska begravas insydda i grishudar

Det är i ett inlägg på Telegram som Michail Lysenko berättar om beslutet om hur kadyroviter (medlemmar i den tjetjenska ryska milisen) ska behandlas.

"Det är officiellt. Beslutet är fattat. Alla kadyroviter som dödats i Dnipropetrovsk-regionen kommer att sys upp och begravas i grishudar", skriver Lysenko.

Han fortsätter:

"Tack till stadens köttproducenter. Låt oss se hur de kommer att tas emot där i himlen. Kräk."

Den tyske journalisten Lars Wienand frågar Michail Lysenko om han verkligen menar allvar, rapporterar OP India. Den vice borgmästaren står då på sig och svarar:

"Det finns en parallell. Putin gjorde det i Ryssland."

Den ukrainska försvarsmakten sprider på Twitter vidare Lysenkos budskap om grishudar:

Luke Coffey, chef på den neokonservativa amerikanska tankesmedjan Heritage, ber försvarsmakten att ta bort inlägget.

"Radera denna tweet. Tänk på muslimerna som slåss för Ukraina just nu!" skriver Coffey.

Delete this tweet and apologize. Think of the Muslims fighting for Ukraine right now!

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) March 20, 2022