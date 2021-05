Van Morrisons nya album stämplas som antisemitiskt

Det nya albumet, "Latest Record Project, Vol. 1", har flera låtar som retar upp vänstern rejält.

En av låtarna heter exempelvis "They Own the Media" och handlar om hur "de som äger medierna" kontrollerar narrativet och manipulerar befolkningen med hjälp av lögner.

Vilka det är som äger medierna framgår dock inte av låttexten:

I en annan låt, "Western Man", beklagar den 75-årige blueslegenden hur den västerländske mannen degenererat och låtit sig bli bestulen av främlingar. Los Angeles Times koppar temat till boken "The Fall of Western Man" som släpptes 2017 av Mark Collett – som också anklagas för att vara rasist och antisemit av media.

Jerusalem Post har listat en rad citat från låtarna ur albumet som anklagas för att vara antisemitiska.