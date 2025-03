Vänstern terroriserar JD Vance familj efter Ukraina-bråket

Demonstranterna, som samlades längs en halvmil lång väg in till orten, höll upp skyltar med budskap som "Trump serves Putin", "Theocracy is not freedom" och "Stand with Ukraine".

Vissa riktade sig direkt mot Vance och kallade honom "Nazi scum" och "förrädare".

En lokal skidåkare uttryckte sitt missnöje med protesterna i en kommentar till Fox News Digital:

– De där människorna som protesterar mot Vance är f---ing idioter.

”Gå och åk skidor i Ryssland din förrädare”, gick det att läsa på ett av plakaten.

Enligt Fox News ska Vance och hans familj ha planerat att bo på ett fyrstjärnigt värdshus nära skidorten, men valde att flytta till en okänd plats efter att ha sett uppståndelsen.

Trots försök att hålla sig undan demonstranter på ena sidan av berget, samlades protester även där.

Vem som koordinerat och finansierat demonstrationerna är oklart.