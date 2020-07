Video: Här exploderar handgranaten utanför villan

View this post on Instagram

Brottsplats sthlm va först att rapportera om omständigheterna runt handgranaten redan natten till tisdagen om handgranaten som kastades in på en villatomt i Upplands bro . Bara nån meter från detonationen låg en 4 åring och sov ! Ett under att ingen skadades .. Nu kan vi som första mediekanal även visa film på dom misstänkta gärningspersonerna från rosenlundsvägen i Bro där dom kommer på vad vi erfarar en Kawasaki er 500 från 1998 och kastar in handgranaten på altanen . Vet du nånting eller har andra iakttagelser ring polisen nu ! #bomb #handgranat #upplandsbro