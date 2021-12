WHO-chefen: Vaccinet används "för att döda barn"

Det var på en presskonferens i Genève i tisdags som Tedros Ghebreyesus på engelska förklarade att det vore bättre att vaccinera utsatta grupper än att använda så kallade boosterdoser "för att döda barn".

– Vi ser hur vissa länder använder boosters för att döda barn, vilket är fel, sade han.

Utspelet har väckt uppståndelse på sociala medier. En talesperson för WHO uppger för BBC News att Ghebreyesus bara stammade och "fastnade på första stavelsen" när han skulle uttala ordet "children"

"Han upprepade samma stavelse och blev 'cil-children'. Alla andra tolkningar av detta är 100 procent felaktiga", skriver talespersonen.

Även Youtubes AI tolkar dock videoklippet som att Ghebreyesus säger: "to give boosters to kill children, which is not right", skriver News Voice.