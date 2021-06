Abortaktivistens bild upprör

Emily Ratajkowski, 30, fick nyligen en son tillsammans med maken Sebastian Bear-McClards, 39. Barnet har fått namnet "Sylvester Apollo Bear".

Nu anklagas den feministiska modellen för att behandla sin son som en "accessoar", rapporterar Daily Mail.

Upprörda användare på sociala medier reagerar på en serie fotografier som Emily Ratajkowski lagt upp på sig själv och det tre månader gamla barnet på Instagram.

På bilderna håller hon sonen mot bröstet med sin ena arm, något som många användare har reagerat på.

Emily Ratajkowski stängde snabbt av möjligheten att kommentera på Instagram, men på Twitter har användare fortsatt att kritisera henne.

"Så där håller man inte ett spädbarn – och dina miljontals följare borde inte uppmanas att göra detsamma", skriver exempelvis den brittiske programledaren Piers Morgan.

That’s not how you hold a baby @emrata - and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 7, 2021