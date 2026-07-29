Tidöbluffen
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Åkesson: "Etnicitet är inte politik"

Publicerad 29 juli 2026 kl 11.22

Inrikes. Jimmie Åkesson bekräftar nu för Ekot att SD inte längre har någon politik för etniska svenskar. Alla som har fått ett svenskt pass är "svenskar" – och någon annan definition av svenskhet är över huvud taget inte intressant, enligt toppolitikern. Han kan dessutom bara tänka sig att dra in pass för invandrare som begått "väldigt allvarliga brott".

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I samband med att partiet inleder sin valspurt förklarar Jimmie Åkesson Sverige­demo­kraternas nya syn på etniska svenskar – och slår fast att det för honom är en totalt irrelevant kategori människor.

Ekot rapporterar att Åkesson nu "tar avstånd från" idén om att etnicitet har någon roll i politiken. Han förklarar likt tidigare att alla som har svenska pass är "svenskar".

– Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik. Det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter, säger SD-ledaren.

Frågan kom upp efter att SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sagt att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen – ett utspel som Åkesson tar starkt avstånd från.

Tidöregeringen har sedan den tillträdde delat ut över 200.000 nya medborgarskap till invandrare. Jimmie Åkesson är tydlig med att alla dessa – och de miljontals invandrare som tidigare fått svenska pass – nu permanent är "svenskar".

Bara i extremfall – vid "väldigt allvarliga brott" – kan han tänka sig att dra in medborgarskap som politikerna och Migrationsverket delat ut till invandrare från tredje världen.

– Precis som andra länder har gjort ska så klart kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ligger lite bortom grundprincipen, säger Jimmie Åkesson till Ekot.

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