Åkesson: "Etnicitet är inte politik"

I samband med att partiet inleder sin valspurt förklarar Jimmie Åkesson Sverige­demo­kraternas nya syn på etniska svenskar – och slår fast att det för honom är en totalt irrelevant kategori människor.

Ekot rapporterar att Åkesson nu "tar avstånd från" idén om att etnicitet har någon roll i politiken. Han förklarar likt tidigare att alla som har svenska pass är "svenskar".

– Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik. Det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter, säger SD-ledaren.

Frågan kom upp efter att SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sagt att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen – ett utspel som Åkesson tar starkt avstånd från.

Tidöregeringen har sedan den tillträdde delat ut över 200.000 nya medborgarskap till invandrare. Jimmie Åkesson är tydlig med att alla dessa – och de miljontals invandrare som tidigare fått svenska pass – nu permanent är "svenskar".

Bara i extremfall – vid "väldigt allvarliga brott" – kan han tänka sig att dra in medborgarskap som politikerna och Migrationsverket delat ut till invandrare från tredje världen.

– Precis som andra länder har gjort ska så klart kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ligger lite bortom grundprincipen, säger Jimmie Åkesson till Ekot.