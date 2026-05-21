Tidöbluffen
Narendra Modi togs emot av jublande landsmän när han besökte Göteborg förra veckan.

Kristersson hyllade indier – har själv importerat över 40.000 stycken

Publicerad 25 maj 2026 kl 13.12

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson hyllade Sveriges "80.000 indier" i samband med att han tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi i Göteborg. Det han inte nämnde var att han själv har delat ut över 40.000 uppehållstillstånd till indier bara under sina dryga tre år som statsminister.

Fria Tider hart i ett stort antal artiklar sedan 2022 – med hänvisning till officiell statistik – visat att invandringen till Sverige har legat kvar på samma nivå under Tidöregeringen som under tidigare regeringar.

Sverigedemokraterna och regeringspartierna lyfter fram att asylinvandringen har fortsatt att minska, något som till stor del beror på åtgärder som vidtagits på EU-nivå. Men som kompensation för denna minskning har andra typer av invandring från tredje världen i stället ökat.

Särskilt en invandrargrupp dominerar i dag: indier.

Förra veckan besökte Indiens premiärminister Narendra Modi i Göteborg och välkomnades där av hundratals jublande landsmän.

Syftet med besöket var att "fördjupa samarbetet" mellan Sverige och Indien. I ett tal med anledning av besöket kopplade statsminister Ulf Kristersson direkt samarbetet till invandring.

– Idag bidrar den indiska diasporan på drygt 80.000 personer här i Sverige avsevärt till vår ekonomi och vårt samhälle, inte minst genom att bidra med välbehövlig kompetens inom högteknologiska sektorer över hela Sverige. Både Sverige och Indien i Europeiska unionen inser den enorma potential som ligger i att fördjupa vårt partnerskap, inte minst när världen är så komplicerad och oförutsägbar som den uppenbarligen är idag, sade Ulf Kristersson.

Statsministern och hans Tidöregering har själva i stor utsträckning bidragit till denna utveckling. Fria Tider har fått ut statistik från Migrationsverket som visar att det skett en mycket omfattande indisk invandring till Sverige sedan 2022 – trots löftet om ett "paradigmskifte" i migrationspolitiken.

Sedan Ulf Kristersson tillträdde som statsminister i slutet av 2022 har över 40.000 uppehållstillstånd beviljats till indiska medborgare.

Den större delen har gällt så kallad arbetskraftsinvandring. Sedan 2023 har knappt 23.500 sådana tillstånd för arbete beviljats för indier. Under samma period har drygt 9.000 indier fått uppehållstillstånd på anknytning och drygt 550 via EES.

Antalet beviljade uppehållstillstånd till indier på grund av skydd respektive verkställighetshinder är färre än 6 per år och redovisas inte.

"Då det är så låga tal kan vi, på grund av risk för röjande av individen, inte lämna ut exakt antal", skriver Migrationsverket.

Antal beviljade uppehållstillstånd uppdelade på uppehållsgrund och beslut år för medborgarskap Indien. Tabellen avser första uppehållsgrundomgång.

