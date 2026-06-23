Finsk forskare sågar Tidö: "Endast återvandring kan rädda Sverige"

Kyösti Tarvainen skickade den 8 juni ett brev till svenska riksdagsledamöter.

Den finländske forskarens besked är att Tidöregeringens migrationspolitik inte räcker för att vända den demografiska utvecklingen.

Han pekar bland annat på Danmark, där över hundra migrationsrestriktioner har införts. Trots det fortsätter danskarna att bli en allt mindre del av befolkningen i sitt eget land.

Tarvainen anser att den svenska regeringen inte har förstått hur omfattande problemet är. Invandringsrestriktioner räcker inte. För att stoppa utvecklingen krävs återvandring, konstaterar han.

– Det är att vi nu ser något som har observerats i många europeiska länder – att vi bara kan lösa det här problemet genom återvandring. Vi måste erkänna att vi gjorde ett misstag, säger han till Samnytt.

Enligt Tarvainen underskattade europeiska länder de långsiktiga följderna av invandringen.

– Alla ville hjälpa flyktingar och så vidare, men vi insåg inte hur stora de demografiska förändringarna skulle bli. Nu tar invandrare hit makar och anhöriga, och utvecklingen fortsätter hela tiden. Vi måste stoppa detta, och återvandring är den enda lösningen, säger han till Samnytt.

Även om Tidögänget faktiskt på riktigt skulle minska invandringen så byts svenskarna ändå ut om det inte kombineras med återvandring, konstaterar Kyösti Tarvainen.

– Även om nettoinvandringen blev noll skulle svenskarna enligt mina beräkningar ändå bli en minoritet. Därför räcker det inte att bara stoppa ny invandring, säger han.