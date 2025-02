Åkesson: SD kommer driva på för ännu mer vapen till Ukraina

Idag är det tre år sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes, en handling som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson beskriver som folkrättsvidrig och ett hot mot hela Europa.

I ett inlägg på sociala medier understryker Åkesson vikten av att fortsätta skicka vapen till kriget.

"Sverigedemokraterna var ett av de första partierna att kräva militär hjälp till Ukraina och vi har sedan dess varit pådrivande bland annat för att skicka tyngre vapen till landet. Vi kommer fortsätta vara pådrivande för att Sverige och andra länder ska fortsätta med stödet", skriver SD-ledaren.

Nästan alla kommentarer till inlägget är starkt kritiska till det Åkesson skriver.

"Tjenare! Hur går det med att stoppa invandringen?" lyder en kommentar.

"Ukrainas gränser är tydligen viktigare än våra egna", konstaterar en annan användare.

Men Ukrainas kamp Sveriges, fastslår Åkesson.

"Leve Ukraina, leve Europas fria och självständiga länder!" skriver han.

Sveriges näst senaste vapenpaket till Ukraina, det på 13,5 miljarder som politikerna i riksdagen baxade igenom i onsdags, har hyllats stort av SD-politikerna själva:

You know what dear followers, this is what happened yesterday in the Swedish Parliament. A unified Parliament voted in favor of sending the 18th & largest military support package to #Ukraine.



Then we applauded the decision, which seldom happens. 👏#SlavaUkraini #SlavaUkraïni pic.twitter.com/64GWym1mNe

— Markus Wiechel (@MarkusWiechel) February 20, 2025