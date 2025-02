Tidöregeringen ska skicka ännu ett miljardpaket till Ukraina

Beskedet ges av statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) samt utbildningsminister Johan Pehrson (L) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Stödpaketet blir ytterligare ett i raden av politikernas miljardrullningar till kriget – samtidigt som det svenska försvaret fortfarande har stora brister.

Enligt regeringen ska Försvarets materielverk anskaffa luftvärnssystemen Robot 70 och Tridon Mk2 för att skänka bort till Ukraina. Vidare ska Sverige även genom internationellt samarbete bidra med luftvärnsrobotar av en typ som Ukraina redan använder, samt vapen som kan bäras av enskilda soldater.

Det nya stödpaketet motiveras med att ”det omedelbara ukrainska behovet av luftvärn” är stort, samt att det kommer att ”stärka skyddet av såväl Ukrainas militär som befolkning och civil infrastruktur”.

Sverige har sedan Rysslands invasion i februari 2022 varit en av de största bidragsgivarna till Ukraina. Enligt regeringen har den ekonomiska ramen för det militära stödet fastställts till 75 miljarder kronor för perioden 2024–2026.

Det senaste och hittills största stödpaketet uppgick till hela 13,5 miljarder skattekronor, där bland annat stridsbåtar, pansarvärnsvapen och ammunition ingick.

Politikerna – inte minst SD-politikerna – applåderade sig själva när de med acklamation klubbade igenom förslaget i riksdagen i onsdags:

