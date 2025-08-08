Storbritannien: Till och med Trump mer populär än egna premiärministern

Enligt mätningen från City AM/Freshwater har Trump ett förtroende på 26 procent bland britterna.

Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra månaden – och tre procentenheter mer än Starmer, vars stöd nu ligger på endast 23 procent trots att han valdes med bred marginal för ett år sedan.

Starmer, som leder det brittiska Labourpartiet, får samtidigt ett negativt omdöme från hela 60 procent av väljarna.

Inte heller andra partiledare får höga betyg: Toryledaren Kemi Badenoch noteras för 24 procents stöd, medan Reformpartiets Nigel Farage sticker ut med en förtroendesiffra på 37 procent.

Samtidigt meddelade regeringen nyligen att man vill sänka rösträttsåldern till 16 år – ett förslag som väckt kritik och tolkats som ett försök att vinna tillbaka yngre väljare.

Reform UK har på kort tid ökat kraftigt i opinionen, vilket fått Starmer att börja rikta sig mot Farages väljarbas.