Stenergard: "Ser med mycket stor oro på Israels besked"

Publicerad 8 augusti 2025 kl 10.47

Utrikes. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) kritiserar Israels beslut att ta fullständig kontroll över Gaza stad och varnar för allvarliga konsekvenser.

– Jag ser med mycket stor oro på det beslut som Israels regering har fattat. Vi behöver få en vapenvila och det här beslutet riskerar att föra utvecklingen i motsatt riktning, säger Stenergard till SVT.

Hon tillägger att det är svårt att överblicka konsekvenserna i nuläget, men att Sveriges linje ligger fast.

– Jag har tidigare upprepat att alla försök att annektera, förändra eller reducera Gazas territorium skulle strida mot folkrätten.

Israels säkerhetskabinett har efter ett långtt möte godkänt premiärminister Benjamin Netanyahus plan att ockupera Gaza stad.

Reaktionerna har varit kraftiga även från andra håll. FN:s människorättschef Volker Türk menar att Israels plan strider mot folkrätten och måste stoppas omedelbart. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer uppmanar Israel att "omedelbart tänka om" och kallar beslutet felaktigt. Även Australiens regering fördömer planerna.

Socialdemokraternas Morgan Johansson kräver att regeringen markerar hårt mot Israel och att EU fryser sitt handelsavtal.

"Beslutet utgör ännu ett flagrant brott mot internationell lag, och omvärlden måste reagera med kraft", skriver Johansson i ett uttalande.

Enligt Netanyahu ska IDF ta över Gaza stad men samtidigt tillhandahålla humanitärt bistånd. Kommersiella satellitbilder visar att israeliska styrkor redan samlar trupper nära gränsen. En större markinvasion bedöms vara nära förestående.

Beslutet har också skapat splittring inom Israel. Oppositionsledaren Yair Lapid kallar planen ”en katastrof som kommer leda till fler katastrofer”, medan Mellanösternexperter varnar för att en ockupation innebär ansvar för bland annat sjukvård och försörjning enligt internationell rätt.

