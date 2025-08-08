© Polisen
 

Barnfamilj hälsades med avhugget tjurhuvud på alla hjärtans dag

Publicerad 8 augusti 2025 kl 13.09

Inrikes. En småbarnsfamilj i Kungsbacka vaknade på alla hjärtans dag till ett makabert fynd: någon hade lagt ett avhugget tjurhuvud med en kniv instucken i ögat på motorhuven till familjens bil. Händelsen har kopplats till ett försök till utpressning mot kvinnans far – en jurist bosatt i Stockholm.

– Det var fruktansvärt obehagligt. Jag kom ihåg att jag skakade på rösten när jag ringde 112, sade hustrun i polisförhör enligt Expressen.

Samma morgon damp ett hotmejl ner i juristens inkorg. Avsändaren, som använde anonym adress, krävde två miljoner kronor med hänvisning till ett misslyckat ”projekt”.

Om inte pengarna betalades utlovades grova våldsdåd mot både juristens familj och hans anställda.

”Tiden är knapp, och vi har inga planer på att dra oss tillbaka”, löd en av formuleringarna i mejlet.

”Om du tror att detta är en lek, tänk om. Våra kommande åtgärder kommer att involvera mycket allvarligt våld och tvång, riktat mot både din familj och dina anställda.”

”I livet står vi alla inför vägval, och just nu befinner du dig vid ett av de mest avgörande. Valet du nu står inför kan ge dig lugn och ro, eller ett rent helvete – inte bara för dig, utan även för andra, under lång tid framöver.”

Juristen lät sig dock inte skrämmas utan gick direkt till polisen.

Tack vare en grannes övervakningskamera kunde en skåpbil kopplas till platsen. Fordonet ledde utredarna till en adress i Herrljunga, där en 35-årig man var anställd. Mannen hade sedan tidigare kopplingar till den kriminella mc-miljön, bland annat Bandidos.

Vid husrannsakan hittade polisen firmabilen utanför bostaden samt en blodig t-shirt. I huset rådde kaos – enligt polisrapporten såg det ut som efter en rejäl fest med mängder av tomma flaskor.

35-åringen greps två dagar senare. I förhör uppgav han att han inte ville svara på några frågor.

– Det är mycket som snurrar i huvudet så jag vet inte vad jag ska säga, sade han initialt – därefter teg han genom hela utredningen.

I april dömdes mannen av tingsrätten till ett år och nio månaders fängelse. Hovrätten skärpte i juli straffet till två år. Rätten konstaterade att det är ställt utom rimligt tvivel att det var han som placerade ut tjurskallen och att syftet var att väcka allvarlig fruktan.

