Anders Lindberg: "Ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd"

Publicerad 8 augusti 2025 kl 12.11

Media. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg riktar nu skarp kritik mot American Eagles reklamkampanj där den amerikanska skådespelerskan Sydney Sweeney medverkar. I en ledartext kopplar han kampanjen till den svenska organisationen "Vitt ariskt motstånd".

"Det låter och ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd", vilket självfallet är avsikten, skriver Lindberg.

American Eagles reklamkampanj, som fått stor uppmärksamhet i USA, använder ordvitsen att Sweeney har ”bra jeans” – ett uttryck som på engelska låter likadant som ”bra gener”. Enligt vänstern är detta både rasism och sexism eftersom modellen är blond och attraktiv.

Enligt Anders Lindberg handlar det om ett medvetet försök att provocera och få uppmärksamhet.

"Man flirtar med vit makt-retorik för att reta vänstern, få debatt och sälja mer jeans. Donald Trump var snabb att haka på. Liksom hela den amerikanska högern."

Anders Lindberg anser vidare att kampanjen ingår i en högerstrategi där man ”provocerar, provocerar, provocerar” för att slippa diskutera ekonomiska frågor. Enligt Lindberg är det just de ekonomiska problemen som borde stå i fokus – och han lägger skulden för problemen på "Tidölaget".

