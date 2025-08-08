Ebba Busch KU-anmäls för "Israel gör världen en tjänst"

– När det gäller utrikespolitik är det extra viktigt att regeringen har en konsekvent och tydlig linje, säger Emma Berginger (MP), som lämnat in anmälan, till Expressen.

Anmälan kommer efter den omsvängning där statsminister Ulf Kristersson (M) meddelat att Sverige vill frysa EU:s handelsavtal med Israel. Beskedet har väckt kritik inom KD och SD och Ebba Busch har varit en av de mest framträdande kritikerna.

– Israel gör hela världen en tjänst med att försöka oskadliggöra Hamas och att försöka upplösa Hamas, sade Ebba Busch nyligen – ett uttalande som nu ska granskas.

MP menar att Buschs agerande står i skarp kontrast till statsministerns linje. I anmälan vill Emma Berginger att KU granskar både Buschs egna uttalanden och regeringens interna kommunikation.

Hon pekar även på risken att internationella aktörer inte kan avgöra om Ebba Busch uttalar sig som vice statsminister eller som partiledare.

På torsdagskvällen svarade Busch på kritiken i ett inlägg på sociala medier. Hon uppger att hennes uttalanden medvetet vinklats av medier och kändisar, vilket enligt henne lett till "hot och hat". Detta är "skamligt", enligt henne.