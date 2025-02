Efter knäböjningen – Israel slutar behandla SD som nazistparti

I många år har SD pariastämplats av den israeliska regeringen, som bland annat hänvisat till att det är ett "högerextremt parti med rötter i nazismen".

När SD-politiker genomfört sina regelbundna Israelresor och tagit emot instruktioner har det därför fått ske under ljusskygga och för den enskilde politikern förnedrande former.

Men nu ser det ut som om det islamkritiska svenska partiet till slut kommer att tillåtas frottera sig helt öppet med Likud-gräddan på plats i Israel. Detta trots att den israeliske ambassadören i Stockholm, Ziv Nevo Kulman, för bara några månader sedan förklarade att någon ändring av policyn inte var aktuell och att Israel nu dessutom krävde att SD skulle be om ursäkt för Förintelsen.

Vändningen från den israeliska regeringens sida kommer efter att Jimmie Åkesson för första gången själv besökt Israel och därefter börjat tala vitt och brett om sitt engagemang för Mellanöstern-staten. I sitt tal på partiets kommun- och regionkonferens i november ägnade SD-ledaren mycket tid åt att verkligen inskärpa att man måste stödja Israel och det Israel gör om man är sverigedemokrat. Och han har gått till rasande attack mot att Israels premiärminister Netanyahu nu är efterlyst i nästan hela världen för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson fångades nyligen på film när han, skakande av gråt, gick ner på knä inför en israelisk bosättare under en resa till Israel. När han fick kritik för sitt beteende anklagade politikern kritikerna för att vara antisemiter. Samme Christiansson beslutade också, i samråd med regeringspartierna, att dela ut nio miljoner kronor i bidrag till det amerikansk-judiska aktivistcentret Paideia, som jobbar för folkutbyte i Europa.

