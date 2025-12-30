Styckmordet i Salem
"Vilma" Andersson har bytt till ett kvinnonamn men är fortfarande juridiskt man.

Åklagaren och tingsrätten kallar Rönningemannen kvinna – trots att han inte ens bytt juridiskt kön

Publicerad 30 december 2025 kl 15.38

Inrikes. Rönningemannen bytte nyligen namn till kvinnonamnet Vilma – men har inte genomgått något juridiskt könsbyte. Trots det hänvisar både åklagaren och tingsrätten nu till den misstänkte styckmördaren som kvinna. Även medierna undviker att kalla honom man. Enligt TT är det en 26-årig "person" som häktats.

Styckmordet i Salem

"Vilma" Andersson, 26, har häktats misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott efter att en 25-årig kvinna hittats död i Rönninge.

Han greps i lördags, enligt uppgift medan han hanterade kroppsdelar. På tisdagen beslutade Södertälje tingsrätt att han ska hållas häktad och genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Andersson erkänner grovt gravfridsbrott men nekar till mord.

Den misstänkte hette tidigare Robin och har bytt till ett kvinnonamn, men har enligt Expressen inte bytt juridiskt kön. Trots detta refererar både åklagaren och tingsrätten till Vilma Andersson som en kvinna, enligt Expressen.

Flera medier undviker samtidigt helt att "köna" den misstänkte styckmördaren. Nyhetsbyrån TT kallar honom exempelvis för en 26-årig "person" och "26-åringen".

En ny lag om personnamn från 2016 innebär att det inte finns några hinder att anta ett kvinnonamn även om man är folkbokförd som man.

Åklagaren bedömer att mordet varit slumpmässigt och att det saknas koppling mellan den misstänkte och offret.

– Med slumpmässigt menar jag att det finns inget som tyder på att de har haft någon kontakt innan, eller att de skulle känna varandra. Men hur de har kommit i kontakt med varandra är inget jag vill gå in på i nuläget, säger åklagare Markus Hankkio till Expressen.

Han vill inte gå in på detaljer kring fyndplatsen.

Anderssons advokat Karl Harling vill inte kommentera varför hans klient erkänner gravfridsbrott men nekar till mord.

Den mördade kvinnan försvann efter en utekväll på juldagen och sågs senast vid Rönninge station. Enligt häktningsframställan ska mordet ha begåtts den 26 eller 27 december, i Rönninge eller på okänd plats i Stockholms län.

Den misstänkte dömdes 2019 för försök till människorov av ett en 10-årig flicka men behövde bara sitta i fängelse i ett och ett halvt år innan han frigavs. Detta skedde trots att flera riskbedömningar pekade på hög risk för återfall i sexualbrott.

Efteråt kunde han byta namn flera gånger och beviljades även skyddad identitet – något som redan för flera år sedan fick flera kända personer som Leif GW Persson och Dumpen-Sara att varna för honom.

