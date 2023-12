Anders Borg vänder om invandringen: "Vi begick stora misstag"

– Jag tycker det är en stor fördel att det har kommit tiotusentals människor från Syrien, Irak, Iran och Somalia. De bidrar till att göra Sverige bättre och till ett mer dynamiskt och spännande samhälle.

Så sade Anders Borg i en intervju med Ekot i december 2014, efter valförlusten.

Under sin tid som finansminister hyllade Anders Borg ofta tredje världen-invandringen och mångkulturen och beskrev hur berikande den var för Sverige. Bland annat sade han 2013 att Sverige skulle se ut som Afrika på tio års sikt – "bättre, mer multikulturellt".

Vid ett ökänt anförande hos den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute i Washington 2011 hyllade den svenske finansministern USA:s krig i Mellanöstern, som enligt honom möjliggjorde denna berikning.

– Sverige är nu i absoluta tal det land som har flest invandrare i Europa. Vi tar, i absoluta tal, emot lika många människor som Frankrike, England och Tyskland. Sveriges befolkning är ungefär tio miljoner, medan Frankrike, Storbritannien och de andra är omkring 50, 60, 70 miljoner. USA förser oss med de här inflödena. Ni krigar och vi får flyktingarna, sade Borg.

