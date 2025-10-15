Anna-Karin Hatt avgår som C-ordförande

Publicerad 15 oktober 2025 kl 10.35

Inrikes. Efter fem månader som ordförande för Centerpartiet avgår nu Anna-Karin Hatt. Beskedet gavs vid en pressträff på onsdagen.

Hon säger att beslutet grundar sig i det "hat och hot" som hon och andra politiker möter i dag.

Under en pressträff klagar hon på ett samhällsklimat som har "hårdnat" under senare år. Hon kunde dock inte ge ett enda exempel på något hat eller hot från väljarna, och betonade att det heller inte handlade om någon specifik händelse utan mer en allmän känsla.

– Jag påverkas av det mycket djupare än vad jag trodde jag skulle göra, säger hon.

Kvinnor har kunnat bli valda till Sveriges riksdag sedan 1921.

