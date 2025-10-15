Anna-Karin Hatt avgår som C-ordförande

Hon säger att beslutet grundar sig i det "hat och hot" som hon och andra politiker möter i dag.

Under en pressträff klagar hon på ett samhällsklimat som har "hårdnat" under senare år. Hon kunde dock inte ge ett enda exempel på något hat eller hot från väljarna, och betonade att det heller inte handlade om någon specifik händelse utan mer en allmän känsla.

– Jag påverkas av det mycket djupare än vad jag trodde jag skulle göra, säger hon.

Kvinnor har kunnat bli valda till Sveriges riksdag sedan 1921.